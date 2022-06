Induceva le minorenni all'anoressia: denunciato falso 'mental coach'

Consigliava a decine di minorenni di non assumere più di 500 calorie al giorno, di farsi docce gelate per stimolare l’organismo a un maggiore dispendio energetico e di documentare il dimagrimento attraverso video e foto.

Questi ed altri “suggerimenti” erano dispensati da un sedicente coach pro anoressia, finito in manette grazie all’operazione Free Angels della Polizia Postale di Trieste e Udine con il coordinamento del Centro Nazionale di coordinamento alla pedopornografia online (Cncpo) del Servizio polizia postale e delle comunicazioni di Roma.

Approfittando della fragilità delle adolescenti l’uomo forniva i suoi consigli su un gruppo aperto attivo su una piattaforma social presentandosi come medico pur non avendo mai conseguito alcun titolo di studio nel campo. Dalle indagini è emerso che il quarantenne aveva già avuto anche dei precedenti per pedopornografia.

Le forze dell’ordine sono arrivate al cosiddetto “coach pro ana” grazie alla denuncia di una quindicenne ricoverata da mesi per disturbi del comportamento alimentare e patologie conseguenti, si legge nella nota, ad atti anticonservativi.

Il manipolatore aveva incoraggiato infatti per mesi la ragazzina anche a pratiche autolesioniste, come il procurarsi dei tagli sul corpo, obbligandola poi a documentare il risultato delle lesioni e del dimagrimento.

A seguito della segnalazione gli specialisti della polizia postale di Trieste e Udine sono riusciti ad arrivare al profilo social dell’uomo che aveva agganciato decine di minorenni e, dopo averne conquistato la fiducia, le induceva alle folli pratiche di dimagrimento.

Con il consenso della ragazza e attraverso sofisticate tecniche di acquisizione di digital forensics gli agenti sono riusciti a recuperare parte delle chat e dei contenuti multimediali inviati dalla vittima al 'coach'. L’uomo era arrivato anche a chiedere immagini e video di natura pedopornografica in cambio di denaro e regali come capi d’abbigliamento intimi.

Sono stati quindi attivati i network internazionali che, con procedura d’urgenza, hanno fornito la loro collaborazione. L’incrocio di migliaia di dati informatici ha portato all’identificazione di un libero professionista di quaranta anni residente in centro Italia, già condannato per pornografia minorile, il quale sui suoi profili social e sul proprio blog si presentava come medico pur non avendo mai conseguito alcun titolo di studio nel campo.

Nel tentativo di individuare tutte le ragazze coinvolte e indotte a pratiche di autolesionismo e atti anti-conservativi, la Polizia postale e l'autorità giudiziaria chiedono la collaborazione di potenziali vittime, genitori, insegnanti o comunque testimoni, che siano entrati in contatto con il profilo social "Freedema3", nickname con cui si presentava il manipolatore.

La Polizia postale intende coinvolgere le famiglie a non “sottovalutare se questi presentano segni di autolesionismo, anche se lievi, quali piccoli graffi sugli arti in quanto potrebbero anche rappresentare oltre che un evidente disagio anche una forma di richiesta di aiuto a cui necessariamente dobbiamo rispondere”.