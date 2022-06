Innovazione: al We Make Future Festival arriva Sophia, il robot che "sente le emozioni"

Può riprodurre oltre 60 espressioni facciali umane ed è considerato dagli esperti un prodigio dell'Intelligenza Artificiale. Si chiama Sophia la macchina umanoide più avanzata del mondo nata dalla Hanson Robotics Limited, società di robotica con sede a Hong Kong.

Ribattezzata “il robot con le emozioni”, Sophia è intervenuta oggi sul palco del Festival dell'innovazione di digitale -We make future (WMF)- in corso fino a domani a Rimini.

Per oltre dieci minuti Sophia, che ha le gambe e può parlare, ha risposto in lingua inglese alle domande di Cosmano Lombardo, fondatore del WMF, in una sala gremita di giovani molto incuriositi dall'originale presenza.