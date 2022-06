Inseguimento in Vaticano: non si ferma all'alt, sfonda le transenne e si schianta contro una volante

Inseguimento da film questa mattina alle 10 per le vie della Capitale, tra Borgo Pio e via Gregorio VII, a pochi passi da piazza San Pietro. Un'autovettura Bmw, con a bordo un 39enne albanese, non si è fermata all'alt dei Carabinieri, sfrecciando via su Ponte Pio X. La fuga ha fatto scattare subito le misure di sicurezza e l’inseguimento per fermarlo.

Dopo aver percorso via della Conciliazione, infatti, all'altezza di via Gregorio VII, l'auto è stata bloccata dai poliziotti del commissariato Borgo e dai Carabinieri. Per fermare il 39enne, è stato anche sparato un colpo in direzione delle ruote dell'auto. I militari gli hanno prima tagliato la strada, poi un carabiniere ha esploso un proiettile verso le gomme della Bmw.

Ma l’auto è comunque ripartita, abbattendo alcune transenne di sicurezza in via Paolo VI. Nel mentre, avrebbe lanciato dal finestrino un portafogli e un orologio. Alla fine, il fuggitivo è stato fermato a poca distanza, su via Gregorio VII. Per bloccarlo, è stato usato anche il taser. In seguito si è appurato che l’uomo ha diversi precedenti.

Altri particolari dell’inseguimento sono emersi in seguito: ad esempio, per fermare l'uomo, la polizia aveva chiuso la strada, cosa che ha provocato lo schianto dell’auto in fuga contro una volante. Due agenti sono stati medicati in ospedale. Anche il 39enne, sottoposto a stato di fermo, è stato portato in ospedale per essere sottoposto ad alcune cure.

Nell’area era stato approntato il sistema di sicurezza antiterrorismo per l'inseguimento con sparatoria. La Guardia svizzera, per precauzione, dopo aver sentito gli spari, ha chiuso l'ingresso del Sant'Uffizio. L’area circostante piazza San Pietro, a quell’ora, è sempre più affollata in vista dell’Angelus di mezzogiorno di papa Francesco, che si è svolto regolarmente senza ritardi o problemi. In piazza, stamane, erano presenti circa 20 mila persone per assistere alla preghiera del Pontefice.