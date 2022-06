Intervista ai Maneskin: le nuove canzoni, i Rolling Stones ed Elvis

Come scegliete le canzoni?

De Angelis: "È complicato".

David: "Sì, è molto complicato".

De Angelis: "Molte discussioni".

David: "No, siamo cambiati e abbiamo trovato un modo per discutere di meno, spero".

De Angelis: "Mmm".

David: “Sì, dai, è più semplice”.

Torchio: “Siamo una band, è la normalità”.

De Angelis: "Qualcosa del genere".

David: "Stavolta è stato più semplice. Ho sentito questo".

Raggi: “Ma sì, dipende. Voglio dire. Eravamo abituati a lavorare insieme e a scrivere musica tutti insieme, ma stavolta abbiamo anche cercato di sperimentare molto con i produttori e cose del genere, abbiamo cercato strade nuove”.

De Angelis: “E poi avevamo una lunga lista di canzoni e dovevamo tipo votarle. E dicevamo tipo: ‘Chi vuole questa canzone?’”.

Torchio: “Democrazia”.

De Angelis: “Democrazia, sì. E se qualcuno non votava quella che ti piaceva, commentavamo: ‘No, perfavore’”.

David: "La democrazia dell'antica Grecia, per alzata di mano"

L'incontro con Mick Jagger e Keith Richards?

David: "Folle. Abbiamo incontrato Mick (Jagger), che è, tipo, pieno di energia ed è stato super, ad esempio, sapeva tutto di noi e abbiamo parlato di molte cose. E poi abbiamo anche incontrato Keith (Richards) che era, come, l'ho amato perché è stato molto onesto con noi."

De Angelis: “Rockstar”.

David: “E ha detto: 'Non ho idea di chi voi siate, ma qualcuno mi ha detto che state facendo grandi cose… grandi! E tu suoni davvero la chitarra, grande!'. E poi è sparito".

De Angelis: "Iconico. Siamo stati benedetti"

David: "Sì. Un momento magico".

Torchio: "Abbiamo avuto una vera e propria benedizione".

David: "Sì, aprire il loro concerto è stato duro e folle allo stesso tempo, perché non era il nostro pubblico ed era un pubblico super esperto di rock 'n' roll. Quindi abbiamo dovuto convincerli e per le prime tre canzoni, era come se ci stessero studiando cercando di capire se eravamo in gamba. Ma poi ci siamo trovati con loro ed è stato pazzesco. E quando siamo scesi dal palco per vedere il concerto, c'erano molte persone grandi, un pubblico rock 'n' roll molto esperto che ci diceva, tipo, 'Sei stato fantastico. Non ti conoscevo. E ora voglio ascoltare tutto il tuo catalogo.' Ed è stato pazzesco. Molto bello. E poi abbiamo visto il concerto. Hanno ancora la magia."