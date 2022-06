Israele verso un nuovo voto, il governo scioglie la Knesset

Il governo israeliano presenterà la prossima settimana una mozione per lo scioglimento della Knesset (il parlamento monocamerale di Israele, composto da 120 membri eletti ogni quattro anni tramite un sistema proporzionale e detiene il potere legislativo), aprendo la strada per il ritorno del Paese alle elezioni, le quinte in poco più di tre anni.

Lo ha riferito una nota dell'esecutivo, annunciando a breve una conferenza stampa del premier israeliano, Naftali Bennett, e del ministro degli Esteri, Yair Lapid. Se la mozione dovesse passare, quest'ultimo diventerà premier al posto di Bennett in base all'accordo di coalizione che ha dato vita al governo lo scorso anno.

Bennett e Lapid hanno spiegato in una nota di aver "esaurito le opzioni per stabilizzare" la coalizione, in crisi dopo le defezioni di tre membri del partito Yamina. Da qui la decisione di affrettare i tempi e mettere fine all'agonia dell'esecutivo, in carica da solo un anno, presentando loro stessi una mozione di scioglimento del Parlamento.