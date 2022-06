Aumentano i consumi: nel 2021 la spesa media per famiglia è di 2.437 euro, +4,7%

Nel 2021, la stima della spesa media mensile delle famiglie residenti in Italia è di 2.437 euro in valori correnti, in marcata ripresa (+4,7%) rispetto al 2020, ma la metà delle famiglie spende meno di 2.048 euro al mese.

A comunicarlo è l’Istat nel report ‘Le spese per i consumi delle famiglie’. Tenendo in considerazione la dinamica inflazionistica (+1,9% la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale), la crescita in termini reali è un po’ meno ampia (+2,8%).

Questo dato non compensa il crollo del 2020: rispetto al 2019, infatti, la variazione in valori correnti ha ancora segno negativo (-4,8%).

La crescita è più intensa a Nord (+7,0% il Nord-ovest e +4,4% il Nord-est), Sud (+3,9%) Centro (+3,1%). Riprendono a crescere i divari territoriali, 728 euro tra Nord-ovest e Sud, da 625 euro nel 2020. Dopo la leggera contrazione del 2020, tornano ad aumentare anche i divari nella spesa tra le famiglie di soli italiani e quelle con almeno uno straniero (590 euro in più, 477 nel 2020) e di soli stranieri (867 euro, 672 nel 2020).

La spesa non alimentare aumenta del 5,7% rispetto al 2020 (in media 1.967 euro mensili). L’aumento più elevato (+26,5%) si osserva per il capitolo Servizi ricettivi e di ristorazione (100 euro mensili), che nel 2020 aveva subito un vero e proprio crollo (-38,9%).

Seguono Abbigliamento e calzature (100 euro, +13,8% rispetto all’anno precedente; -23,3% nel 2020) e Trasporti (241 euro al mese, +10,8%, -24,6% nel 2020).

Cresce invece solo del 5,9% la spesa per Ricreazione, Spettacoli e cultura (99 euro mensili; -26,4% nel 2020), che, insieme a quella per Servizi ricettivi e di ristorazione, è la spesa che si mantiene più lontana dai livelli del 2019 (-22,7%la prima e -22,0% la seconda).

Su entrambi questi comparti merceologici pesa la persistenza delle limitazioni alla socialità che, pur in misura molto meno ampia del 2020, hanno caratterizzato il 2021.

Aumentano anche le spese per Servizi sanitari e spese per la salute (118 euro al mese, +9,0%), Mobili, articoli e servizi per la casa (112 euro mensili, +8,4%), Altri beni e servizi (174euro mensili, +3,9%) e per Abitazione, acqua, elettricità e altri combustibili, manutenzione ordinaria e straordinaria (912 euro al mese, +2,0%), in quest’ultimo caso anche a causa di una forte dinamica inflazionistica.

Stabili le spese per Alimentari e bevande analcoliche (come nel 2020, al pari di quelle per Abitazione, acqua, elettricità e altri combustibili, manutenzione ordinaria e straordinaria, mentre la spesa di tutti gli altri capitoli scendeva del 19,3%), Comunicazioni (-9,5% rispetto al 2019, a conferma di un trend decrescente di lungo periodo), Bevande alcoliche e tabacchi e per Istruzione.

Nel 2021 la spesa media familiare per l’abitazione in termini correnti (1.845 euro) è aumenta del 6,0% rispetto al 2020 (ma è tuttora in calo del 6,9% rispetto al 2019).

Stabile, nel 2021, la spesa per affitto mentre paga un mutuo una famiglia proprietaria su cinque. Secondo l’ultimo report Istat, in Italia, l'anno scorso, il 18,5% delle famiglie paga un affitto per l’abitazione in cui vive.

Tale percentuale varia dal minimo delle Isole (13,4%) al massimo del Nord-ovest (21,3%). La spesa media per le famiglie che pagano un affitto è di 416 euro mensili a livello nazionale, stabile rispetto al 2020; tale esborso è più alto nel Centro (481 euro) e nel Nord (447 euro nel Nord-est e 444 nel Nord-ovest) rispetto a Sud (319 euro) e Isole (305 euro).

La quota più elevata di famiglie in affitto si registra nei comuni centro di area metropolitana (25,9%), dove si paga mediamente un affitto pari a 489 euro mensili.

Paga un mutuo il 19,1% delle famiglie che vivono in abitazioni di proprietà (circa 3,6 milioni). Questa quota è maggiore al Nord (24,9% nel Nord-ovest e 23,7% nel Nord-est) e nel Centro (19,7%) rispetto a Isole (11,4%) e Sud (10,4%).

Dal punto di vista economico e contabile, questa voce di bilancio è un investimento, e non rientra quindi nel computo della spesa per consumi; nonostante questo, per le famiglie che la sostengono rappresenta un esborso consistente e pari, in media, a 543 euro mensili.

La spesa per consumi, comprensiva degli affitti figurativi, è molto differenziata in base al titolo di godimento dell’abitazione: nel 2021, è di 2.647 euro mensili per le famiglie in abitazione di proprietà, si attesta a 2.094 euro per le famiglie in usufrutto o uso gratuito mentre per le famiglie in affitto è pari a 1.785 euro mensili.

Al netto degli affitti figurativi, la spesa per consumi delle famiglie proprietarie scende a 1.909 euro, quella delle famiglie in usufrutto o uso gratuito a 1.531 euro mensili.