Istat: rallenta la crescita del Pil, rischi al ribasso. Cresce l'inflazione e frenano i consumi

Il Pil italiano crescerà più lentamente di quanto previsto, sia nel 2022 che nel 2023.

Il nuovo scenario elaborato nel rapporto Istat sulle prospettive economiche italiane fornisce un aggiornamento delle stime per il 2022 diffuse lo scorso dicembre, elaborate prima dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. L’aumento del Pil sarà determinato prevalentemente dal contributo della domanda interna al netto delle scorte.

Le prospettive economiche per i prossimi mesi sono caratterizzate da elevati rischi quali: ulteriori incrementi nel sistema dei prezzi, una flessione del commercio internazionale e l’aumento dei tassi di interesse. Anche le aspettative di famiglie e imprese potrebbero subire un significativo peggioramento. I nuovi scenari hanno determinato per il 2022 una revisione al ribasso del Pil di circa 2 punti percentuali (da +4,7% a +2,8%).

Aumenta l’inflazione

Nei prossimi mesi è attesa una crescita dell’inflazione che poi dovrebbe lentamente attenuarsi. Quest'anno dovrebbe crescere del 5,8% mentre nel 2023 dovrebbe scendere fino al 2,6%. ''Si prevede -fa sapere Istat- che la crescita dei prezzi dei beni energetici contribuisca a un deciso aumento del deflatore della spesa delle famiglie nell'anno corrente, i cui effetti dovrebbero attenuarsi nel 2023”.

Consumi in calo, spesa delle famiglie debole

Nel primo trimestre del 2022 in Italia, come nei principali Paesi europei, i consumi hanno segnato una flessione congiunturale che estende la fase di moderazione iniziata nel trimestre precedente. In particolare il peggioramento della spesa delle famiglie incide sulla riduzione degli acquisti per i servizi e per i beni non durevoli.

La fase di deciso peggioramento del clima di fiducia dei consumatori segnata a marzo e aprile ha mostrato una lieve attenuazione a maggio, quando le attese di aumento dei prezzi si sono ridotte. La propensione al risparmio, ancora superiore ai livelli pre-crisi, potrebbe costituire un elemento di stimolo per i consumi nei prossimi mesi che, allo stesso tempo, risentirebbero negativamente dell'elevata inflazione.

Per il 2022 si prevede un incremento dei consumi delle famiglie e delle ISP (Istituzioni sociali private) in termini reali (+2,3%) che si accompagnerebbe a un leggero aumento della propensione al consumo.