Istituto Superiore Sanità: salgono le reinfezioni, dal 7,5% all'8,4% nell'ultima settimana

Nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni da Covid sul totale dei casi segnalati risulta pari a 8,4%, in aumento rispetto alla settimana precedente (7,5%). Lo rileva il rapporto esteso pubblicato dall'Istituto superiore di sanità in cui si sottolinea che dal 24 agosto 2021 al 22 giugno 2022 sono stati segnalati 556.406 casi di reinfezione, pari a 4.0% del totale dei casi notificati. L'analisi del rischio di reinfezione a partire dal 6 dicembre 2021 (data di riferimento per l'inizio della diffusione della variante Omicron) evidenzia un aumento del rischio nei non vaccinati, nelle donne e nelle fasce di età più giovani.

Fase con forte aumento casi non notificati

In questa fase dell'andamento Covid in Italia, caratterizzata dalla circolazione di varianti altamente trasmissibili "c'è verosimilmente stato un forte aumento della quota di persone che hanno avuto un'infezione non notificata ai sistemi di sorveglianza per motivi legati a fenomeni di sottodiagnosi o 'autodiagnosi'. Questo potrebbe portare alla sottostima del tasso di incidenza, e quindi del rischio relativo, ed efficacia vaccinale". Lo evidenzia l'Istituto superiore di sanità nel rapporto esteso pubblicato oggi che integra il monitoraggio settimanale.