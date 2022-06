Italia a secco di fronte all'emergenza siccità. Lo spettro del razionamento dell'acqua

“Aumentare i piccoli invasi. Puntare in agricoltura alle tecnologie di precisione 4.0 e nella industria bisognerebbe utilizzare l’acqua di depurazione. Teniamo anche conto che a giugno 2023 l’Italia riceverà la sanzione proprio per il non utilizzo di queste acque. Quindi emergenza si ma anche investimenti, oltre all’1% dei fondi PNRR già stanziati, ed una visione per il futuro”.

“L’Italia è il paese con più acqua d’Europa – più di Gran Bretagna o Francia- con 302 miliardi di metri cubi di pioggia l’anno (negli ultimi 50 anni). Abbiamo una grande ricchezza di corsi d’acqua (7594), di laghi (324) e oltre 1000 falde sotterranee. Abbiamo anche 526 dighe che raccolgono l’11% delle piogge contro il 15% di 50 anni fa. Di contro abbiamo una carenza di infrastrutture mai rinnovate e che risalgono al dopoguerra. L’acqua non ha finanziamenti pubblici dalla Legge Galli del 1996. Abbiamo 600 mila km di rete idrica che perdono il 42% ( per arrivare alla perdita media europea dell’8% ci vorranno 250 anni) dell’acqua e con la tariffa più bassa di Europa.

“Non pioverà per i prossimi 15 giorni e le aziende idriche stanno lavorando per gestire questa fase. Questa è una siccità storica più dura di quella del 2003 e del 2017. Secondo alcuni esperti questo è l’anno più fresco dei prossimi 30 anni”

“ In questo momento abbiamo 175 comuni del Piemonte, 36 in Lombardia e 14 in Emilia Romagna che sono serviti dalla Protezione Civile per quanto riguarda il servizio di acqua idro potabile ma c’è allarme rosso per agricoltura e allevamenti soprattutto al Nord e al Centro. IL sud vive una carenza d’acqua oramai endemica. Vorrei subito dire a tutti: usiamo responsabilmente l’acqua , non sprechiamo”.

La situazione è decisamente critica come spiega a Rainews.it Erasmo D'Angelis , Segretario Generale dell’autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, ed ex Sottosegretario allo Stato Infrastrutture e Trasporti

"Si potrà proclamare lo stato di eccezionale avversità atmosferica ", per quanto concerne il settore agricolo, e sempre su proposta delle Regioni, "qualora il danno provocato dalla siccità superi il 30% della produzione lorda vendibile". Questo quanto emerso dalla riunione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per fare il punto sull' emergenza siccità, alla presenza del ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, del sottosegretario Gian Marco Centinaio, del Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio.

Ondate di calore anomale per questo periodo e comunque eccezionali per la durata. Siccità profonda per la mancanza di piogge (sia nel corso dell’autunno che nella prima parte del 2022 l’assenza, nel Nordovest Italia ed nel medio Tirreno il deficit supera il 50%).

Le regioni

Toscana

"Le condizioni di siccità sono simili al 2003 e il 30% delle falde idriche sotterranee sono caratterizzate da abbassamenti significativi con tendenza al peggioramento. Al lago di Bilancino sono invasati al momento 65 milioni di metri cubi, erano 67 milioni 20 giorni fa, e insieme al lago di Montedoglio, anch'esso molto carico, costituiscono le nostre riserve idriche più importanti in grado di garantire approvvigionamento ai vari territori". A dirlo è il presidente della Regione, Eugenio Giani, che in una comunicazione social si rivolge direttamente ai cittadini per fare il punto sulla situazione di prolungata assenza di piogge. "Avvieremo un percorso per intervenire in modo strutturale- aggiunge- ma oggi è necessario l'impegno di ciascuno di noi: l'acqua è un bene prezioso, non sprechiamola".

Piemonte

I temporali delle ultime 24 ore in Piemonte hanno ridotto il deficit idrico accumulato nell'anno solo del 2,6%. In media - è la relazione di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - sono caduti nella regione 6.9 millimetri di pioggia. La precipitazione più abbondante a Trivero (Biella), con 86 mm, e a Fobello (Vercelli), 67. A Borgofranco d'Ivrea (Torino) 28 millimetri in un'ora e 34 in totale

Emilia Romagna

Dopo la dichiarazione dello stato di crisi regionale per la siccità da parte dell'Emilia-Romagna, l'Agenzia per i servizi idrici, Atersir, ha predisposto e girato ai sindaci l'ordinanza tipo da adottare "per limitare gli sprechi d'acqua e per la tutela delle risorse idropotabili nel periodo estivo".

"Com'è noto la situazione meteorologica degli ultimi mesi ha inciso significativamente sul livello idrometrico dei fiumi e sulla disponibilità di acqua", afferma la dirigente dell'area idrica di Atersir, Marialuisa Campani. "Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse a disposizione, Atersir ha preso parte a diversi tavoli di lavoro sul tema. In particolare ha fornito il proprio contributo all'osservatorio utilizzi idrici e ha partecipato alla cabina di regia sullo stato della Severità Idrica promossa dalla Regione Emilia-Romagna". Dal punto di vista strutturale, "oltre a continuare le attività previste dagli strumenti di programmazione per il miglioramento della rete, abbiamo candidato al finanziamento del Pnrr interventi funzionali alla riduzione delle perdite idriche per un importo pari a 197 milioni di euro". Infine, "in un'ottica di sensibilizzazione della popolazione sul corretto uso della risorsa idrica Atersir ha proposto ai Comuni l'adozione di ordinanza che prevede la limitazione dell'uso di acqua potabile ai fini extra-domestici. Infatti, i cittadini hanno un ruolo strategico nel sistema idrico poiché riducendo i consumi contribuiscono alla conservazione della risorsa e aumentano la capacità di resilienza del sistema".