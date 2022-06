Nuoto paralimpico, Italia prima nel medagliere con 64 allori. Pancalli: "Risultato straordinario"

Tanti ori anche nell'ultimo giorno di gare: Angela Procida trionfa nei 200 stile libero S2, poi l'ennesimo successo a questi mondiali per Stefano Raimondi , primo nei 100 dorso S10. Terzo oro, invece, per Francesco Bocciardo , che domina i 100 stile libero S5; nei 50 stile libero s9, Simone Barlaam ottiene il suo quinto trionfo iridato a Madeira. A chiudere il mondiale l'oro della staffetta 4x100 stile libero composta da Giulia Terzi, Xenia Palazzo , Simone Barlaam e Stefano Raimondi, primi con 4:02.53, nuovo primato europeo.

Il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli aggiunge: " Che spettacolo ragazze e ragazzi, siete straordinari! Anche questa volta vi siete superati, confermando il primo posto ai mondiali ma con più medaglie vinte ". Pancalli fa i complimenti a voi a tutta la Finp "a partire dal presidente valori e ai tecnici guidati da Vernole per l'ottimo lavoro svolto in questi anni. Siete un modello a livello internazionale, non solo per gli incredibili risultati ma anche per i valori che riuscite a trasmettere".

Le gare nel dettaglio:

Primo oro iridato per Angela Procida (Fiamme Oro/Circolo Sportivo Portici), che trionfa nei 200 stile libero S2 (5:14.62). Stefano Raimondi (Fiamme Oro/Verona Swimming Team), primo nei 100 dorso S10 con il tempo di 59.68. Dopo l'oro del veneto, l'argento di Giulia Terzi nei 100 stile libero S7 (1:11.48).

Secondo gradino del podio, nei 100 stile libero S7 maschili, per Federico Bicelli (1:01.13), della Polisportiva Bresciana No Frontiere. Argento anche per Carlotta Gilli (Fiamme Oro/Rari Nantes Torino), con l'azzurra che nuota i 200 misti SM13 in 2:28.56. Monica Boggioni (Fiamme Oro/Pavia Nuoto) porta a casa il terzo argento a questi Mondiali nei 200 stile libero S5 con il crono di 1:23.31. Terzo oro, invece, per Francesco Bocciardo (Fiamme Oro/Nuotatori Genovesi), che domina i 100 stile libero S5 grazie al tempo di 1:10.30. Straordinario anche l'argento di uno dei veterani di questa Nazionale, Vincenzo Boni, secondo nei 100 stile libero S3 (1:41.83). Nei 50 stile libero S9, Simone Barlaam (Fiamme Oro/Polha Varese) ottiene il quinto oro iridato a Madeira, nuotando in 24.00. A chiudere il Mondiale l'oro della staffetta 4x100 stile libero composta da Giulia Terzi, Xenia Palazzo, Simone Barlaam e Stefano Raimondi, primi con 4:02.53, un tempo che vale all'Italia anche il nuovo primato europeo.