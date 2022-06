J-Hope dei Bts fa la storia: sarà la star del Lollapalooza e i social impazziscono

L'hashtag è arrivato qualche secondo dopo l'annuncio ufficiale e, altrettanto velocemente, è diventato di tendenza: #Hobipalooza. Che significa “Hobi” al Lollapalooza Music Festival di Chicago. Il clamore è d'obbligo visto che Hobi è il “soprannome” dato dai fan a J-Hope (Jung Hoseok) dei Bts. Sarà headliner - vale a dire l'ospite principale - dell'ultima serata del festival, uno dei più importanti del mondo, e questo sarà il suo primo concerto solista internazionale, dunque senza la band di k-pop più popolare del mondo. Si esibirà il 31 luglio insieme a Green Day e Charli XCX e, nello stesso giorno, ci saranno anche i Maneskin. Il 30 luglio saliranno sul palco anche i TXT, Tomorrow X Together, stessa etichetta musicale dei BTS, confermando che la passione per il k-pop sudcoreano non è più semplicemente una tendenza.

J-Hope sarà anche il primo artista sudcoreano in assoluto a esibirsi come solista al Lollapalooza e con un post su Instagram ha promesso un grande spettacolo: “Vi farò impazzire!”

Per l'artista è anche un ritorno negli Stati Uniti dopo l'invito alla Casa Bianca dove con gli altri membri Bts ha incontrato il presidente Biden per lanciare un messaggio contro il razzismo anti-asiatico. Il cantante Park Ji-min, meglio conosciuto come Jimin, ha detto che il gruppo è "devastato dalla recente ondata di crimini d'odio" negli Stati Uniti. Un altro membro, Suga, ha fatto appello alla tolleranza, dicendo: "Non è sbagliato essere diversi. Penso che l'uguaglianza inizi quando ci apriamo e abbracciamo tutte le nostre differenze". I Bts sono tra i gruppi più influenti al mondo, la loro fama va ben al di là della Corea e tre delle loro canzoni hanno raggiunto la vetta della classifica di Billboard. Nel 2021 hanno stabilito il fatturato annuo record di oltre 1 miliardo di dollari grazie ai contenuti online e agli album venduti.

Ap BTS, Jungkook, V, Jimin, Jungkook, RM, Jin, J-Hope, Suga