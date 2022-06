Jagger positivo al covid, salta il concerto degli Stones ad Amsterdam. A rischio anche Milano

A rischio la data del concerto del 21 giugno dei Rolling Stones a Milano. La band ha infatti cancellato il concerto previsto ieri sera (che fa parte del tour europeo Sixty) ad Amsterdam alla Johan Cruijff Arena a causa della positività al Covid-19 di Mick Jagger (79 anni a fine luglio), che ha iniziato ad avvertire sintomi al suo arrivo allo stadio ed è poi risultato positivo.

"I Rolling Stones - si legge in una nota- sono profondamente dispiaciuti per il rinvio di questa sera, ma la sicurezza del pubblico, dei musicisti e delle maestranze deve essere una priorità. Lo show sarà riprogrammato in una data successiva, i biglietti saranno validi per quella data, state sintonizzati per i dettagli".

Il Sixty tour, prima tournee degli Stones dopo le restrizioni della pandemia e dopo la morte l'anno scorso del loro storico batterista, Charlie Watts, prevede in cartellone 14 concerti in 10 diversi Paesi. La prima tappa britannica c'è già stata la settimana passata all'Anfield football stadium di Liverpool, città natale dei Beatles, loro grandi rivali negli anni ruggenti del rock, dove la formazione composta ora - assieme a Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood - anche dal batterista afroamericano Steve Jordan in sostituzione di Watts ha reso omaggio ai Fab Four interpretandone una canzone. E sarà seguita in piena estate da due concerti-evento inseriti nella cornice spettacolare del BTS festival di Hyde Park, a Londra.