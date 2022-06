Jennifer Lopez presenta la figlia Emme usando pronomi 'neutri'

Jennifer Lopez ha presentato sua figlia Emme Maribel Muniz, 14 anni, avuta dall'ex marito Marc Anthony, usando i pronomi neutri 'they/'them', suggerendo così che la giovane non si identifica nel tradizionale binarismo di genere maschile/femminile.

La coppia è salita di recente sul palco del Los Angeles Dodgers Blue Diamond Gala. "L'ultima volta che ci siamo esibiti insieme è stato in un grande stadio come questo", ha detto JLo. "Da allora, chiedo loro (I asked 'them') di cantare con me ma non l'ha fatto. Però questa è un'occasione molto speciale", ha aggiunto. Sul palco, Emme ha portato un microfono arcobaleno per cantare la hit di Christina Perri, 'A Thousand Years'.