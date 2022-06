Joe Biden cade dalla bici, ma si rialza e dice: "Sto bene"

La colpa sarebbe di una scarpa che si è impigliata maldestramente in un pedale. E così, Joe Biden, probabilmente il più potente politico del mondo, è caduto mentre stava iniziando a fare un giro in bici a Rehoboth Beach, Delaware, nei pressi della sua abitazione per le vacanze. Ma si è subito rialzato, per fortuna, "sto bene" ha detto ai reporter e ai fotografi che lo seguivano insieme agli agenti del Secret service. Tornato in piedi, con calma, il presidente ha poi spiegato che ha avuto problemi nel togliere le scarpe dai pedali, cui erano agganciati con delle clip.