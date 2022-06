Joe Biden frena dopo le critiche: "Non vado in Arabia Saudita per incontrare Mohammed bin Salman"

Lo scopo del viaggio in Arabia Saudita non è incontrare Mohammed bin Salman: "Non vado per incontrare Mbs, vado a un vertice internazionale", ha precisato Joe Biden. Il presidente Usa e la Casa Bianca, dopo l'annuncio del viaggio a Gedda, hanno dovuto rispondere alle polemiche sollevare da chi ha ricordato a Biden le sue dure dichiarazioni contro il principe ereditario saudita, ritenuto dall'intelligence Usa il probabile mandante dell'omicidio del giornalista Jamal Kashoggi.

La Casa Bianca ha dovuto precisare che il presidente parteciperà a un vertice internazionale a Gedda, incontrando la leadership saudita, della cui delegazione farà probabilmente parte anche bin Salman.