Johnny Depp arriva su TikTok e chiede di "andare avanti": in poche ore quasi 4 milioni di follower

L'attore Johnny Depp - a pochi giorni dalla vittoria della causa contro Amber Heard - ha deciso di aprire il suo profilo sul popolare social TikTok, con un video che raccoglie le immagini dei suoi seguaci che lo sostengono durante il recente processo vinto contro l'ex moglie e una lettera di ringraziamento. “Ci siamo passati tutti insieme, l'abbiamo visto tutto insieme. Abbiamo percorso lo stesso percorso insieme. Abbiamo fatto la cosa giusta insieme, tutto perché ci tenevi. E ora andremo avanti insieme” ha scritto l'attore nel post, pubblicato anche su Instagram.

In risposta un portavoce di Amber Heard ha rilasciato una dichiarazione alla rivista Variety: "Mentre Johnny Depp dice 'avanti', i diritti delle donne vanno all'indietro. Il verdetto dice alle donne che sono vittime di violenza domestica che devono avere paura di parlare".

Il profilo - aperto da poco più di 48 ore - è seguito già da più di 4 milioni di seguaci. Si tratta di un risultato straordinario che conferma quanti siano i fan che amano alla follia ‘il pirata dei caraibi’.

Mentre Johnny festeggia e medita le prossime mosse per resuscitare la sua carriera a Hollywood, la Heard è ancora “sconvolta per il verdetto”. Secondo quanto riporta ‘People’ l'attrice "è frustrata e non capisce come i giurati siano arrivati alla decisione con la montagna di prove che il suo team aveva messo assieme". Intanto una fonte a lei vicina fa sapere che sta “valutando le prossime mosse legali”. All'indomani del verdetto, infatti, il suo avvocato aveva dato per sicuro il ricorso in appello.