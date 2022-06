La Bce spinge i mercati

I mercati confermano i rialzi dell'apertura dopo la notizia che la Bce terrà un consiglio direttivo straordinario per discutere della situazione dei mercati obbligazionari.

Milano in questo momento guadagna poco meno del 3 per cento, migliore in Europa

Ieri Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Cce, aveva detto che la banca non tollererà "cambiamenti alle condizioni

finanziarie che vadano oltre i fondamentali e minaccino la trasmissione della politica monetaria".

Il differenziale btp bund scende a 230punti con rendimento del decennale a 4 percento.

Effetto immediato anche sull'euro che si rafforza e sale a 1,047 dollari.