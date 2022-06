La Casa Bianca illuminata di arancione per il National Gun Violence Awareness Day

La Casa Bianca illuminata con luci arancioni in onore del National Gun Violence Awareness Day. L'illuminazione è iniziata ieri sera al tramonto, fino alle prime ore di questa mattina. L'ottavo National Gun Violence Awareness Day arriva mentre le persone negli Stati Uniti sono sconvolte da un'ondata di sparatorie di massa nell'ultimo mese, tra cui una scuola elementare a Uvalde, in Texas, un supermercato nel cuore di una comunità nera a Buffalo, New York York e una struttura medica a Tulsa, in Oklahoma. Giovedì il presidente Joe Biden ha lanciato un appello per leggi più severe sulle armi, incluso il divieto di armi d'assalto, leggi più severe sul controllo dei precedenti e un'età minima per l'acquisto più elevata.

Il primo National Gun Violence Awareness Day annuale è stato nel giugno 2015 in quello che sarebbe stato il 18° compleanno di Hadiya Pendleton, un'adolescente di Chicago che è stata erroneamente colpita e uccisa due anni prima. Hadiya è stata uccisa una settimana dopo essersi esibita in uno degli eventi relativi alla seconda inaugurazione dell'ex presidente Barack Obama. Project Orange Tree, un'organizzazione avviata dagli amici di Pendleton dopo una tavola rotonda giovanile sulla sua morte, ha avviato il movimento per indossare l'arancione per sensibilizzarla e onorarla. L'arancione è stato scelto per simboleggiare il valore della vita umana ed è indossato come un segnale che chi lo indossa non vuole essere la prossima vittima della violenza armata, ha detto Nza-Ari Khepra, co-fondatore di Project Orange Tree e Wear Orange Campaign CNN nel 2015. L'idea viene da cacciatori che indossano il colore per avvisare i compagni cacciatori della loro presenza.

Anche diversi altri edifici governativi, tra cui la cupola del Campidoglio della California e il municipio di New York City, saranno illuminati di arancione durante il fine settimana.