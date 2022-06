La Gran Bretagna sarà "smoke free" entro il 2030. Pur di abbandonare il fumo, raccomanda le e-cig

Ancora più investimenti per le campagne anti-fumo e in sostegno al sistema sanitario nazionale britannico sono alcune delle iniziative di prevenzione e sradicamento del fumo di sigarette tradizionali in Gran Bretagna, ma non solo.

Persino la promozione dell'uso dell'e-cigarette, la sigaretta elettronica, è visto come strumento utile per aiutare i fumatori ad abbandonare l'abitudine al tabacco, all'insegna dello slogan "Svapare per smettere".

Di pari passo, ci sarà il rafforzamento della politica dei divieti, in base alle raccomandazioni di un rapporto indipendente commissionato a inizio 2022 dal governo di Boris Johnson e ora consegnato al ministro della Salute, Sajid Javid. Il traguardo è quello di avere tutto il Regno Unito "smoke-free" entro il 2030.

il rapporto sottolinea come nella sola Inghilterra vi siano tuttora circa 6 milioni di fumatori censiti; come il fumo resti la principale singola causa di morte indicata dai medici nel Paese; come l'impatto peggiore sia nelle aree più povere del nord (dove chi fuma spende in sigarette fino al 10% del proprio reddito contro una media del 6% nelle contee benestanti del sud); e come durante la fase acuta della pandemia da covid si sia registrato un aumento nel percentuale di fumatori tra i giovani da 18 a 24 anni.

Il documento elenca 15 raccomandazioni al governo per l'adozione o il rafforzamento di una serie di misure, tra esse la promozione di una politica di sostegno allo "svapare per smettere" come "strumento efficace per abbandonare il fumo". Inoltre, ci sarà "l'innalzamento di un anno ogni anno dell'età minima" richiesta per comprare le sigarette, partendo dai 18 anni attuali per giungere nel tempo a un divieto esteso di fatto a tutti i cittadini.