"La Moskva ora non sarà sola in fondo al Mar Nero": affondata una seconda nave russa, dice Kiev

Con questo tweet il ministero della Difesa ucraino conferma l'affondamento dello Spasatel Vasily Bekh, un rimorchiatore della Flotta russa del Mar Nero che stava trasportando munizioni all'Isola dei Serpenti, attualmente occupata dalle forze di Mosca. Se il principale teatro di ostilità rimane il Donbass, il cui completo controllo è la priorità del Cremlino, Kiev sta attendendo le forniture di armi pesanti occidentali per prendere l'iniziativa a Sud Ovest e lanciare una controffensiva nell'Oblast di Kherson, caduta in mano ai russi nelle prime fasi della guerra.

Il consigliere presidenziale ucraino Oleksiy Arestovych ha affermato che le forze armate di Kiev hanno creato nella regione di Kherson "una testa di ponte stabile sulla riva sinistra del fiume Inhulets con una lunghezza tra i 50 e gli 80 chilometri".