La Nasa vuole mettere reattori nucleari sulla luna, selezionate tre proposte di design

La Nasa ed il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, hanno selezionato tre proposte di design per un sistema di alimentazione di superficie a fissione, cioè nucleare. Si tratta di un passo avanti verso la progetto di installare una fonte di energia sulla Luna. L'agenzia spaziale e il Dipartimento dell'Energia auspicano che il reattore possa produrre l'energia necessaria per far funzionare i rover, condurre esperimenti ed aiutare a sostenere la vita. Energia che andrebbe a beneficio delle esplorazioni future, sotto il progetto Artemis, e saranno pronti per il lancio entro la fine degli anni venti.



Si tratta del progetto di un sistema di alimentazione a fissione da 40 kilowatt, che dovrebbe durare nell'ambiente lunare 10 anni, ad un costo di 5 milioni di dollari ciascuno, afferma la Nasa: una potenza sufficiente per sostenere la vita di 30 famiglie per 10 anni, ininterrottamente. L'Idaho National Laboratory, del Dipartimento dell'Energia, assegnerà contratti di 12 mesi a Lockheed Martin, Westinghouse, e IX per lo sviluppo dei progetti preliminari. Entusiasmo dai responsabili: "Non vedo l'ora di vedere cosa riusciranno a realizzare ciascuna di queste squadre", così John Wagner, direttore dell'Idaho National Laboratory. A cui fa eco Jim Reuter, amministratore associato della Space Technology Mission Directorate, della NASA a Washington: "L'abbondanza di energia sarà la chiave per la futura esplorazione spaziale, mi aspetto che i sistemi di alimentazione di superficie a fissione, avvantaggino notevolmente i nostri piani per le architetture di alimentazione per Luna e Marte, e che guidino persino l'innovazione per gli usi qui sulla Terra".



EPA/Gustavo Amador La luna durante un'eclissi, vista da Santa Lucia, Honduras