La Nato si rafforza, Stoltenberg: contingente ad alta prontezza avrà 300 mila uomini

Al vertice di Madrid la Nato approverà il più importante rafforzamento delle proprie capacità dalla fine della Guerra Fredda e porterà le forze ad alta prontezza oltre la soglia delle 300 mila unità. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg nella conferenza stampa di presentazione del vertice che si apre il 28 giugno nella capitale spagnola. "Sono fiducioso che Vladimir Putin capisca le conseguenze di attaccare un Paese Nato provocherebbe la risposta di tutta l'Alleanza: siamo preoccupati per l'aumento delle capacità militari russe a Kaliningrad e lo abbiamo visto per molti anni, anche con armi moderne. La Lituania non fa altro che implementare le sanzioni decise dall'Ue", ha sottolineato Stoltenberg. "Queste sanzioni sono importanti perché assicurano che il presidente Putin debba pagare un prezzo per questo sconsiderato attacco all'Ucraina", ha precisato. "Mi aspetto che gli alleati a Madrid indicheranno la Russia come la principale e la più immediata minaccia per la nostra alleanza", ha aggiunto.

A proposito delle candidature di Svezia e Finlandia, “l'obiettivo è fare progressi sull'adesione”, ha precisato il segretario generale della Nato, "ma non posso fare promesse; dico però che stiamo lavorando attivamente". Stoltenberg si è detto entusiasta che i leader di Svezia, Finlandia e Turchia si incontrino alla vigilia del summit per superare i dubbi sull'adesione all'alleanza militare dei due Paesi scandinavi. "Il vertice di Madrid sarà trasformativo per la Nato perché verranno prese decisioni importanti, incluso il nuovo Strategic Concept per nuova realtà della sicurezza verso il 2030, che descriverà la Russia come la minaccia più significativa e diretta alla sicurezza dell'alleanza atlantica e citerà la Cina per la prima volta come una delle sfide future della Nato", ha affermato il segretario generale. "Questo farà parte della più grande revisione della difesa della Nato dalla Guerra Fredda, l'Alleanza vuole aumentare il numero delle sue forze di risposta rapida dalle 40mila attuali a oltre 300 mila", ha concluso Stoltenberg.