La nazionale di pallanuoto femminile batte la Colombia 31-5 e vola ai quarti

La Nazionale femminile di pallanuoto ha battuto 31-5 la Colombia (questi i parziali: 5-2, 7-0, 6-2, 13-1) nel terzo e ultimo match valido per la fase a gironi dei Mondiali in corso in Ungheria: con il primo posto nel raggruppamento A, le azzurre approdano direttamente ai quarti di finale in programma martedì 28 giugno contro la vincente dell'ottavo di finale tra la Nuova Zelanda (seconda del gruppo C) e la Francia (terza del girone D), che giocheranno domenica. Nel gruppo dell'Italia l'Ungheria ha battuto il Canada 11-7 ed è seconda nel girone. "L'importante era mantenere la concentrazione. Siamo entrati bene nella competizione e oggi abbiamo approcciato bene il match nonostante un inizio lento", il commento del Ct Carlo Silipo. "Il bilancio fin qui è molto buono e mi è piaciuto molto l'atteggiamento della squadra nelle prime due partite, le più difficili per differenti motivi".