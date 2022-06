La numero 1 Swiatek alle semifinali del Roland Garros. Affronterà Kasatkina

Iga Swiatek protagonista sui campi in terra rossa del Roland Garros, secondo slam della stagione, in corso a Parigi. La polacca, numero uno del mondo e del seeding, ha conquistato il pass per le semifinali liquidando facilmente la statunitense Jessica Pegula. La numero 11 del ranking Wta e del tabellone si è arresa col punteggio di 6-3 6-2.

In semifinale la Swiatek, vincitrice del Roland Garros nel 2020, affronterà la russa Daria Kasatkina, numero 20 del mondo, per la prima volta in carriera nelle prime quattro giocatrici di una prova major.

Dopo aver sconfitto Camila Giorgi negli ottavi, infatti, Kasatkina si è aggiudicata anche il derby russo con Vera Kudermetova e approda in semifinale al Roland Garros. La 25enne di Tolyatti, numero 20 del tabellone, ha battuto la connazionale per 6-4 7-6(5).