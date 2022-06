La piccola Elena è morta: trovato su indicazione della madre il corpo della bimba rapita

Genitori, nonni, zii e familiari: è l'elenco delle persone sentite dalle forze dell'ordine, tra stanotte e le scorse ore, nell'ambito delle indagini avviate dopo il sequestro della bimba prelevata mentre era in auto con la madre a Piano Tremestieri nel Catanese.

I familiari sono stati sentiti più volte nella sede del comando di Piazza Verga, a Catania. A denunciare il sequestro era stata ieri la madre della bambina, raccontando l'accaduto. Il padre della bambina, in passato, è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e indagato anche per una rapina, reato, quest'ultimo, da cui è stato poi assolto per "non avere commesso il fatto". La coppia è giovane, poco più che ventenne, ha avuto dei dissidi personali, non apparentemente gravi e vive in case separate.