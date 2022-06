E' morto Antonio La Forgia, l'ex governatore dell'Emilia Romagna era in sedazione profonda

Antonio La Forgia, ex deputato di Ulivo e Pd ed ex presidente della Regione Emilia Romagna, è morto all'età di 78 anni. Era in sedazione profonda dalla notte tra lunedì e martedì, percorso scelto con consenso informato, dopo un anno e mezzo di lotta contro un tumore inguaribile. Il decesso è stato certificato oggi alle 15 dal medico.

La moglie, Maria Chiara Risoldi, al quotidiano “la Repubblica” ha raccontato il lungo addio al compagno di una vita, sottolineando anche "l'ipocrisia di un Paese che permette a una persona di interrompere le cure ma non consente di andarsene".

Da politico di razza qual era e da grande protagonista della vita bolognese, fin dagli anni '60 Antonio La Forgia aderì al Pci, con il quale divenne assessore con Renato Zangheri e Renzo Imbeni, fino all'approdo in Parlamento sotto le insegne del Pd.

La moglie, Maria Chiara Risoldi, ha descritto gli ultimi giorni di La Forgia come "un dolore troppo lungo", dopo il quadro clinico del 6 giugno che teneva conto di varie metastasi e di un "dolore in crescita esponenziale non contenibile con terapia antalgica".

L'ultima decisione di un uomo politico che ha sempre scelto con energia e lucidità da che parte stare, è stata quella di firmare la Dat, disposizione anticipata di trattamento.

Letta: “Tutto il Pd addolorato si stringe alla famiglia”

"Ci lascia Antonio La Forgia e il dolore per la sua sofferenza e quella dei suoi familiari è enorme. Tutta la nostra comunità si stringe a loro in un grande abbraccio, carico di ricordi, di stima e di riconoscenza". Lo scrive su Twitter Enrico Letta, ricordando l'ex presidente dell'Emilia Romagna.