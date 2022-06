La siccità durerà ancora settimane. La Protezione civile: "Lavoriamo allo stato di emergenza"

L'emergenza siccità sul tavolo di una riunione tra la conferenza delle Regioni e il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio: "La situazione è diversificata c'è una sofferenza nei bacini nella zona nord occidentale - ha spiegato Curcio - il Piemonte ad esempio vive una crisi idropotabile, e nord orientale del Paese, ma anche al centro ci sono criticità, anche se diverse. Tra l'altro la criticità riguarda l'idropotabile, ma anche l'agricoltura e l'approvvigionamento energetico. Non piove da settimane il cuneo salino è risalito di decine di chilometri e inquina l'acqua irrigua. Le tendenze non sono positive, nelle prossime settimane non ci sarà una inversione di tendenza. Tra l'altro questi periodi di siccità potranno essere alternati da possibili momenti di piogge intense"

Una delle soluzioni possibili può essere quella di "liberare l'acqua dai bacini idroelettrici", secondo Massimiliano Fredriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e capo della Conferenza delle regioni, che ha parlato della necessità della “creazione di infrastrutture per la gestione coordinata e continuativa di queste situazioni anche nel futuro”.

Per il presidente della Lombardia Attilio Fontana "stiamo vivendo una situazione eccezionale, di una gravità che non si era mai verificata in questi anni. In questo momento più che mai è importante operare in maniera coordinata e con una linea comune, prendendo in considerazione le opinioni dei tecnici per seguire la strada migliore per risolvere l'emergenza". Ma per Fontana si penserà "poi" a una richiesta dello 'stato di calamità' "per ottenere i risarcimenti e i ristori per i nostri agricoltori".

"È necessario che ci sia una regia Commissariale da parte del governo perché dobbiamo ottenere due cose: lo stanziamento di risorse per i danni all'agricoltura ed evitare che i danni aumentino, cioè, intervenire sui bacini idroelettrici sui nostri laghi per trovare soluzioni immediate", ha detto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Eugenio Giani, presidente della Toscana, ha affermato che "la strada in tutta Italia è programmare con norme che possano agevolare costruzioni di invasi, di laghi, di depositi di acque reflue perché il futuro si preannuncia con quelle condizioni di difficoltà che abbiamo oggi"