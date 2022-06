La tennista russa cambia nazionalità per giocare a Wimbledon

La tennista russa Natela Dzalamidze ha cambiato nazionalità e preso il passaporto georgiano pur di giocare a Wimbledon. La numero 43 della classifica Wta, specialista nel doppio, parteciperà in coppia con la tennista serba Aleksandra Krunic.

Non si sa quando la sua domanda sia stata presentata per la prima volta, ma gli addetti ai lavori hanno detto al britannico The Times che tutto era stato fatto secondo le regole. "La nazionalità dei giocatori, definita come la bandiera sotto la quale giocano negli eventi professionistici, è un processo concordato che è regolato dai tour e dall'ITF (Internation Tennis Federation, ndr.)" ha detto un portavoce dell'All England club.

Gli organizzatori del torneo londinese hanno comunicato lo scorso aprile che non avrebbero ammesso giocatori russi e bielorussi, in risposta all'invasione dell'Ucraina da parte del governo di Mosca.

Dzalamidze è nata a Mosca il 27 febbraio 1993 e, nonostante sia il suo nome che il cognome siano di origine georgiana, non è chiaro quale sia il suo esatto legame familiare con la Georgia.

Agli Open di Francia del mese scorso, Dzalamidze ha gareggiato come atleta neutrale insieme alla sua connazionale Kamilla Rakhimova e ha perso al primo turno. Per lei sarà la terza volta a Wimbledon.

Il divieto imposto per Wimbledon ai giocatori di Russia e Bielorussia ha provocato diverse polemiche in tutto il mondo del tennis, con la WTA e l'ATP, il suo equivalente maschile, che hanno privato il torneo di punti in classifica. Nessuno degli altri tornei del Grande Slam ha seguito l'esempio. Gli US Open hanno annunciato la scorsa settimana che i giocatori russi e bielorussi potranno competere sotto una bandiera neutrale.

La decisione di Wimbledon ha escluso molti top player maschili e femminili, uno su tutti Daniil Medvedev, l'attuale numero uno al mondo, ma anche Andrey Rublev e Victoria Azarenka, due volte vincitrice.