L'Aiea approva una risoluzione di richiamo contro l'Iran sul nucleare

Il consiglio dei governatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), ha adottato questa sera a larga maggioranza una risoluzione, proposta da Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania, che richiama formalmente all'ordine la Repubblica Islamica dell'Iran per la sua mancanza di cooperazione. A esprimere voto contrario sono state solo Russia e Cina, mentre India, Libia e Pakistan si sono astenuti.

Questo atto dell'Aiea sancisce l'impasse in cui si trova il negoziato in corso a Vienna per cercare di rilanciare l'accordo del 2015 sul programma nucleare iraniano, interrotto dall'uscita degli Usa nel 2018, durante l'amministrazione Trump. In un recente rapporto l'Aiea aveva deplorato la mancanza di risposte "tecnicamente credibili" sulle tracce di uranio arricchito scoperte in tre siti iraniani non dichiarati

Quello approvato oggi è il primo testo di critica a Teheran votato dall'agenzia dal giugno 2020. L'ambasciatrice americana Laura Holgate, durante le discussioni che hanno preceduto il voto, ha detto che "è essenziale che l'Iran fornisca tutte le informazioni e i documenti necessari a chiarire e risolvere i problemi. Non vogliamo inasprire il confronto per scopi politici. Non stiamo cercando un'escalation".

“L'Iran non ha attività nucleari nascoste o siti non denunciati”, l'occidente vuole "mantenere alta la pressione", ha affermato Behrouz Kamalvandi, portavoce dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica.

In giornata, prima del voto sulla risoluzione, Teheran aveva reso noto di aver spento 2 delle 80 telecamere di sorveglianza del sistema di monitoraggio dell'arricchimento, poste nei siti nucleari iraniani dalla stessa Aiea, accusando l'agenzia di ingratitudine a fronte della “ampia collaborazione” messa in campo.