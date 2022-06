L'ambasciatrice Usa all'Onu: "Sosteniamo il piano dell'Italia per la risoluzione del conflitto"

In un briefing con i giornalisti, la rappresentante degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite, l’ambasciatrice Linda Thomas-Greenfield dice di sostenere il piano di pace proposto dall’Italia per la soluzione del conflitto in Ucraina e di appoggiare ogni sforzo sostenuto in tal senso. “Sosteniamo tutti gli sforzi – dice la diplomatica statunitense – fatti da ciascuno per trovare una soluzione pacifica per il popolo ucraino, che sia accettabile per loro; e l'iniziativa italiana è una di quelle che sicuramente ci piacerebbe vedere portino a conclusione questa guerra orribile e gli attacchi orribili al popolo ucraino”.

L’ambasciatrice Thomas-Greenfield chiarisce poi la posizione degli Stati Uniti sulle armi all’Ucraina, dopo le dichiarazioni di ieri di Biden sui missili a lungo raggio: “Siamo stati chiari fin dal primo giorno: forniremo all'Ucraina le armi per difendersi dall'aggressione russa, per difendersi all'interno dei suoi confini e combattere contro la Russia”. La rappresentante all’Onu dell’amministrazione statunitense specifica poi che “non stiamo fornendo armi che consentiranno agli ucraini di attaccare la Russia dall'interno del Paese, e il presidente Biden è stato molto chiaro su questo, non lo faremo, non diventeremo parte in causa. Sosterremo gli sforzi dell'Ucraina per difendere la propria sovranità e integrità territoriale”.