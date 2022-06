Allarme Landini (Cgil): "Stipendi diminuiti e precarietà aumentata, è urgente il salario minimo"

Discussione aperta tra governo e parti sociali sugli stipendi degli italiani considerati non adeguati alla crisi trascinata dalla pandemia e dalla guerra. Le parole del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco pronunciate ieri “rischio rincorsa tra prezzi e salari” con il debito, alto, che riduce i margini a disposizione, scuotono la maggioranza sul salario minimo. A rincarare la dose di incertezza i dati Istat sempre presentati ieri: a maggio - dice l'istituto di statistica - in Italia l'inflazione vola al 6,9%, un dato che non si vedeva da 36 anni.

“In questi trenta anni sono diminuiti i salari ed è aumentata la precarietà del lavoro”, ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini in una intervista a Radio Anch'io nella quale ha sottolineato che il salario minimo "serve" e serve garantire ai lavoratori tutti i diritti previsti dai contratti. “Se vogliamo aumentare i salari - ha detto - si deve investire sulla qualità del lavoro e non sulla precarietà”.

"Abbiamo i salari più bassi (d'Europa ndr) e siamo il paese che ha investito meno in innovazione e in ricerca. Siamo in una situazione salariale e di precarietà del lavoro che non ha confronto in Europa", ha sottolineato Landini.

Il fatto su cui "bisogna fare i conti è che se voglio aumentare i salari bisogna investire sulla qualità del lavoro e non sulla precarietà del lavoro. In Italia è passata questa logica invece: nel nostro paese non solo abbiamo i salari più bassi ma siamo il paese che ha investito meno in innovazione e ricerca. E non a caso la situazione non è uguale dappertutto" ma cambia a seconda delle imprese, ha detto il leader della Cgil.

Sul lavoro dipendente c'è un problema di pressione fiscale troppo alta e sottolinea che non è normale che la rendita di impresa sia tassata meno del lavoro dipendente. "Il peso fiscale di questo paese - dice - grava su chi sta peggio oltre ad avere un livello di evasione fiscale è fuori di testa. Non bisogna più pensare che il lavoro dipendente è la macchina da mungere". "È il momento - afferma Landini- di un cambiamento. Il nostro problema non è aumentare una tantum i salari. Abbiamo un problema strutturale, i salari si sono ridotti. I 200 euro una tantum sono un segnale ma non sono sufficienti. Con l'inflazione se ne è andata la tredicesima per chi ce l'ha".