Las Vegas: archiviata per irregolarità la causa per stupro contro Cristiano Ronaldo

Il giudice del tribunale di Las Vegas ha respinto la causa per stupro intentata contro la stella del calcio Cristiano Ronaldo.

Kathryn Mayorga, una ragazza del Nevada che ritiene di essere stata violentata in un hotel di Las Vegas nell’estate del 2009, ha perso la sua causa in un tribunale degli Stati Uniti. Chiedeva a Cristiano Ronaldo di versarle 200 milioni di dollari come risarcimento, oltre ai 375.000 dollari “in nero” che aveva ricevuto in cambio di assoluta riservatezza sui presunti fatti e della rinuncia ad ogni causa.

Il giudice distrettuale degli Stati Uniti, Jennifer Dorsey, a Las Vegas ha licenziato il caso in via extragiudiziale a causa delle forti irregolarità dell'avvocata della donna, Leslie Mark Stovall, che adesso è a sua volta accusata di "condotta in malafede” e uso di documenti riservati “rubati”. La giudice Dorsey ha detto, nella sua sentenza di 42 pagine, che ha archiviato il caso a titolo definitivo senza offrire alcuna opzione che possa essere ripresentato. Inoltre Dorsey ha riconosciuto che Ronaldo è stato danneggiato dalla condotta dell'avvocata Stovall. “Trovo che l'approvvigionamento e l'uso continuato di questi documenti siano stati in malafede, e il semplice provvedimento disciplinare nei confronti dell'avvocata Stovall non curerà il pregiudizio su Ronaldo, perché i documenti sottratti e il loro contenuto riservato sono stati inseriti nel tessuto stesso delle affermazioni della querelante, Kathryn Mayorga", ha detto la giudice nella sentenza, aggiungendo: "Servono sanzioni dure".

Gli avvocati di entrambe le parti non hanno rilasciato dichiarazioni. La squadra legale di Ronaldo non contestava che i due avessero fatto sesso, ma sosteneva che fosse consensuale e l'accordo di riservatezza impediva a entrambe le parti di parlarne.

Le forti irregolarità

L'accusa era in parte basata su documenti piratati di “Football leaks” che non avrebbero dovuto essere in possesso della donna. L'avvocata di Mayorga ha agito in "malafede", al punto che la corte non è stata in grado di dire quanto del caso si basasse solo sui ricordi della donna o se fossero stati influenzati dai documenti di Football Leaks.

La storia

Nel giugno 2009 Mayorga aveva chiamato la polizia di Las Vegas per denunciare uno stupro, ma si era rifiutata di rivelare l'identità del presunto aggressore. Il caso era quindi stato chiuso. Nel 2010 era stata organizzata una transazione privata con i rappresentanti di Ronaldo: 375mila dollari in cambio di riservatezza sui fatti e rinuncia ad ogni causa. Ma per gli attuali avvocati di Mayorga questo contratto sarebbe stato nullo a causa del disturbo psicologico che affliggeva la donna in quel momento e delle pressioni esercitate contro di lei. Di qui la richiesta fino a 200 milioni di dollari. Poi, nel 2018, Mayorga ha ripreso i contatti con la polizia californiana, chiesto la riapertura del caso e accusato pubblicamente per la prima volta il campione portoghese, che ha sempre negato le accuse di stupro, sostenendo di aver avuto una relazione consenziente.