Landini: "Ci vogliono misure straordinarie, la gente non arriva a fine mese"

"Oggi la gente, soprattutto lavoratori e pensionati, non arriva alla fine del mese. È assolutamente necessario prendere dei provvedimenti anche straordinari, ad esempio serve tassare al 100% gli extra profitti delle aziende e non al 25%".

È un fiume il segretario generale della CGIL Maurizio Landini che, in occasione della manifestazione del sindacato in corso a Roma in Piazza del Popolo, torna a parlare dell’emergenza lavoro.

"Inoltre - ha aggiunto - penso che la rendita finanziaria non possa pagare meno tasse del reddito da lavoro e del reddito da pensioni. Queste sono cose che si possono far subito per trovare risorse da redistribuire".