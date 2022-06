Lavrov: con i nuovi lanciarazzi multipli forniti da Usa a Kiev si rischia allargamento del conflitto

La fornitura Usa dei lanciarazzi multipli MLRS a Kiev rischierebbe di provocare un allargamento del conflitto con il coinvolgimento di Paesi terzi, ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, in una conferenza stampa a Riad. "Le richieste di armi straniere da parte dell'Ucraina sono provocazioni che mirano a coinvolgere l'Occidente nel conflitto", ha aggiunto il capo della diplomazia di Mosca.

Passando a parlare dei nuovi assetti difensivi di cui si vorrebbe dotare l'UE Lavrov ha spiegato che la Difesa congiunta dell'Unione Europea "diventera' un'appendice della Nato" perché questo è "l'obiettivo di chi vuole porre l'Occidente sotto il controllo degli Stati Uniti".

“Nell'Unione Europea c'è una minoranza russofoba molto aggressiva che sta cercando di imporsi su tutti gli altri e sta aumentando la sua attività”, ha affermato Lavrov, "le dichiarazioni dell'Alto rappresentante Josep Borrell - da falco - sulle ambizioni dell'Ue di diventare una potenza militare sembrano solo parole, ma non c'è fumo senza fuoco". A proposito dell'obiettivo della Germania, esplicitato dal cancelliere Scholz, di diventare la prima forza militare europea, Lavrov ha detto di aver osservato "il risorgere di aspirazioni di dominio sulle quali bisognerebbe aprire un dibattito".

Lavrov ha annunciato un accordo con la Turchia, "che aiuterà nelle attività di sminamento", i cui dettagli verranno riferiti in seguito. “I carichi di grano ucraini sono bloccati dalle mine piazzate dalle forze di Kiev nelle sue acque, mentre gli approvvigionamenti di cereali russi sono ostacolati dalle sanzioni”.

"Non ci sono problemi da parte della Russia, ogni giorno abbiamo dichiarato corridoi umanitari attraverso i quali le navi possono lasciare i porti", ha detto Lavrov, "le navi russe che trasportano grano non sono accettate nei porti europei e non possono essere assicurate per via delle sanzioni imposte dai nostri colleghi europei, che preferiscono non parlarne". Lavrov ha quindi affermato che lo sminamento dei porti ucraini dovrebbe avvenire senza che ciò comporti un vantaggio per le forze militari di Kiev.