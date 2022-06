L'avvertimento di Igor Sechin, capo di Rosneft: "L'Europa sta commettendo un suicidio energetico"

Toni minacciosi da Igor Sechin, amministratore delegato del colosso energetico russo Rosneft che, parlando al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, come riporta Tass, dichiara: “Il suicidio energetico che l'Europa sta commettendo avrà effetti a lungo termine. Vediamo già un declino del suo potenziale economico, la perdita di competitività e perdite dirette per gli investitori. Ad esempio, in Francia l'indice azionario CAC 40 è sceso del 18%, in Germania l'indice DAX è diminuito del 19%, in Italia del 22%. Le perdite totali degli investitori di tre Paesi europei hanno già raggiunto circa 1.600 miliardi di dollari” ha detto Sechin, che poi chiarisce: “L’Europa è diventata la regione (del mondo, ndr) con il costo dell'energia più elevato”.

Ancora a proposito della Germania, Sechin ha comunicato che “l'indice dei prezzi alla produzione in aprile è aumentato del 33,5% rispetto all'anno precedente e il costo dell'energia è balzato fino all'87,3%, riducendo in misura notevole la competitività della maggiore economia europea.” Secondo Sechin, la situazione attuale procurerà un “deterioramento sociale” e lo smantellamento della “economia sociale di mercato”, ossia la distruzione dello Stato del benessere di cui “i tedeschi si proclamavano tanto orgogliosi considerandolo un esempio per tutto il mondo”.