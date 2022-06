Le banche centrali spaventano, Borse in rosso

All'indomani di una seduta al ribasso le Borse europee aprono tutte in netto calo. Milano cede quasi due punti percentuali, in linea con Londra, -2,5% per Francoforte e Parigi.

Da inizio anno (oggi termina il primo semestre) Piazza Affari ha perso oltre 20 punti percentuali.

Le parole della presidente della Bce Lagarde e di quello della Fed Powell non hanno rassicurato gli investitori: il timore è che le politiche di contenimento dei prezzi - insomma il rialzo dei tassi - che saranno attuate dalle banche centrali possano deprimere l'economia.

Lo spread italiano è in restringimento a 197 punti, il rendimento del nostro decennale in lieve calo al 3,49 percento.

Sulle materie prime oggi è prevista una riunione dell'Opec, l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio: il greggio del mare del nord è stabile a 116 dollari barile.