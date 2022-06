Le basi americane della Nato in Italia, da Sigonella a Vicenza

Joe Biden dichiara di voler rafforzare la presenza militare Nato in Europa ("in ogni ambito: terra, aria e mare"). Il presidente del Consiglio Mario Draghi parla di 70 militari americani in arrivo in Italia e di 8000 dei nostri pronti se fosse necessario.

Il vertice Nato a Madrid ma soprattutto l’evolversi della guerra in Ucraina ha rimesso al centro dell’attenzione basi dell’Alleanza Atlantica in Italia. Basi che furo essenziali ai tempi delle operazioni in Bosnia, Serbia e Kosovo. La loro storia inizia nel 1951 a seguito della sottoscrizione di un'intesa di collaborazione ad hoc: al momento, secondo stime ufficiose, nelle decine di installazioni militari a stelle e strisce, sul territorio italiano, vivrebbero almeno 13 mila militari.

Una base NATO gode di extraterritorialità: non è soggetta ai poteri giuridici della nazione in cui si trova e quello che avviene all’interno è coperto da segreto. In generale, vengono svolti l’addestramento di uomini e le esercitazioni coi mezzi, pianificata l’attività di spionaggio, controspionaggio e sabotaggio e la sperimentazione di nuovi sistemi bellici. Quale sia la consistenza numerica delle forze all’interno delle basi sul territorio italiano è un segreto: la NATO ha comunque pochissime forze armate permanenti, contando sugli eserciti dei 30 paesi aderenti al patto.

In totale in Italia sono custodite 70 testate nucleari, che sono dislocate in due basi: Aviano e Ghedi. Ad Aviano sono ospitate alcune bombe atomiche B61-4. Altre bombe nucleari di tipo B61-3, B61-4 e B61-7 sono all’aeroporto militare di Ghedi.

Ma quali sono le basi Nato e dove sono? Si parla di 120 ufficiali e 20 segrete. Ma sicuramente quelle più importanti e visibili sono le basi americane.