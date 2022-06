Le fiamme divorano la Sierra Bermeja, nel sud della Spagna

Sembra di essere tornati al settembre del 2021 quando, proprio nella Sierra Bermeja, le fiamme durarono sei giorni, devastando 7 mila ettari e un vigile del fuoco rimase ucciso. Fu classificato come uno degli incendi più complicati che abbiano mai colpito il Paese. Oggi nello stesso luogo nel sud della Spagna si torna a combattere, centimetro per centimetro per strappare la terra al rogo. Una lotta contro il tempo e contro le condizioni meteo, perché "un'inversione termica" sta impedendo ai mezzi aerei di prendere il volo.

Come nel 2021 sono 2mila gli abitanti della località di Benanavi's un municipio di circa 7.800 abitanti e zone vicine, come spiega l'agenzia Efe, che sono stati evacuati per precauzione dalle autorità locali. Ieri, tre pompieri sono rimasti feriti mentre partecipavano alle operazioni di contenimento ed estinzione delle fiamme. Lo ha reso noto a media iberici e sulla sua pagina Twitter Juanma Moreno, Presidente dell’Andalusia che si è recato sul posto.

Il fuoco si starebbe avvicinando a zone alberate nei municipi di Pujerra e Ju'zcar. Nei prossimi giorni in diverse zone della Spagna sono previste temperature superiori ai 35 gradi.