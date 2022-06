Le misure contro il caro-bollette sono state prorogate a settembre

Via libera del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, al decreto che proroga al terzo trimestre (quindi fino a settembre) le misure per contenere i prezzi delle bollette di luce e gas e per le garanzie per le imprese che effettuano stoccaggi di gas. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da palazzo Chigi, ma nelle ultime ore è circolata una bozza del provvedimento: consterebbe di sei articoli e prevedrebbe interventi per 3,27 miliardi tra cui l'azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022 e la riduzione dell'Iva e degli oneri generali nel settore del gas: "Le fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, sono assoggettate all'aliquota Iva del 5 per cento".

Sarebbero inoltre estese "anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale" le garanzie già previste dal decreto aiuti per le aziende che debbano fronteggiare esigenze di liquidità “al fine di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili all’aumento del prezzo delle materie prime e dei fattori di produzione ovvero all'interruzione delle catene di approvvigionamento”

Questo provvedimento non riguarda le accise sui carburanti, soggette fino all'8 luglio a uno sconto di circa 30 centesimi al litro: il tema verrà affrontato in una prossima riunione dell'esecutivo.