Leclerc in pole position a Baku

Seconda pole position a Baku per Charles Leclerc con il tempo di 1'41"359: “Dopo il Q2 non pensavo che ci riuscissimo, ma poi abbiamo messo insieme un gran giro”. “Per domani sono fiducioso, il passo gara è buono”.

Dopo di lui le due Red Bull con Perez a 2 decimi che partirà secondo davanti a Verstappen.

Sainz si qualifica con il quarto tempo dopo aver tenuto la pole per quasi tutto il terzo turno di qualifiche. La Ferrari sul circuito di Baku è competitiva ma non superiore come a Montecarlo, in questo caso il pilota francese ha sicuramente messo del suo facendo la differenza. Domani il Gran Premio partirà alle 13:00.