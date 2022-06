L'eredità di Martini per la Chiesa, uomo e cardinale del dialogo

“Ho desiderato incontrare almeno idealmente tutti, ma soprattutto gli ultimi”, le parole del cardinale Carlo Maria Martini sono impresse sulla pagina web della Fondazione a lui dedicata e riecheggiano nel ricordo e nelle parole di padre Carlo Casalone che la presiede, tenendo viva la memoria dell’Arcivescovo di Milano, testimone instancabile, nel corso della sua vita e della sua attività pastorale, di quella “Chiesa in uscita” cara a Papa Francesco.

Padre Casalone il 2022 è un anno particolarmente significativo: ricorrono i dieci anni dalla morte di Martini (31 agosto 2012) e i vent’anni dalla conclusione del suo ministero episcopale a Milano (11 luglio 2002). Tanti i cambiamenti avvenuti nel frattempo nel mondo e nella Chiesa. Come leggere oggi la testimonianza del cardinale?

“Martini è stato ed è tutt’ora un punto di riferimento per molti: per i cattolici, anche al di là dei confini della diocesi di Milano di cui è stato Arcivescovo, ma pure per credenti di altre religioni e per l’intera società civile. Il suo atteggiamento fondamentale era quello di ascoltare, lasciarsi interrogare, riconoscere anche in situazioni contraddittorie una prospettiva di senso che permette di orientarsi e di impegnarsi per il bene: in altri termini, discernere i segni della presenza e dell’operare di Dio nella storia. È quanto ha fatto nel periodo travagliato dello scorcio del millennio, tra il 1980 e il 2002, segnato da vicende difficili come gli anni di piombo, mani pulite, migrazioni in crescita, attentato alle Torri Gemelle e terrorismo. In queste situazioni, il cardinale è stato capace di favorire il dialogo con tutti, di imparare sempre qualcosa da ciascuno e di accompagnare i suoi interlocutori nella ricerca personale della loro strada, con profondo rispetto della coscienza. Ha proposto iniziative pastorali esigenti, ma molto apprezzate e seguite. È stato straordinariamente creativo nell’interpretare le intuizioni di s. Ignazio di Loyola, fondatore dei gesuiti, che Papa Francesco riassumerebbe così: ‘Siamo chiamati a formare le coscienze, non a pretendere di sostituirle’ “.

Qualche settimana fa Papa Francesco, in un'intervista, ha raccontato di aver chiesto all'Osservatore Romano di ripubblicare una riflessione di Martini uscita proprio dopo l'attentato alle Torri Gemelle, l’11 settembre 2001. Cosa diceva e qual è l'eco delle sue parole nello scenario attuale di guerra e mutamenti geopolitici?

“Nel discorso alla città del 6 dicembre 2001, Martini confessa di non potersi sottrarre alle spinose domande poste dall’attentato, approfondendole, come era sua abitudine, in dialogo con testi biblici: che cosa porta all’esplodere della violenza e dell’odio? Le misure che vorrebbero contenere il dilagare della violenza raggiungono davvero il loro scopo? Come attuare una legittima difesa che non deragli in vendetta e ritorsione? E poi, in che modo l’atteggiamento di Gesù di fronte al sopruso, alla violenza e alla morte ci può ispirare oggi? Affrontando onestamente tutte le questioni, anche le più scomode, Martini fa emergere spunti che pure oggi ci toccano in profondità su come affrontare e arginare la violenza. Ve ne riporto un brano: ‘Gli sforzi umani di distruggere il male con la forza delle armi non avranno mai un effetto duraturo se non si prenderà seriamente coscienza di come le cause profonde del male stanno dentro, nel cuore e nella vita di ogni persona, etnia, gruppo, nazione, istituzione che è connivente con l'ingiustizia. Se non si mette mano a questi ambiti più profondi mutando la nostra scala di valori, tra breve ci ritroveremo di fronte a quei mali che abbiamo cercato con ogni sforzo esteriore di eliminare’. Così la legittima difesa nel corso di un’aggressione, per essere realmente efficace, non può che essere animata e motivata da una logica differente rispetto a quella che ha portato alla violenza”.

Una logica che oggi rimanda a quanto sta accadendo in Ucraina, dove la strada per la pace sembra ancora lontana

“Occorre vigilare con attenzione che nella legittima difesa non si insinuino sentimenti di rivalsa e di vendetta, anche nella guerra che ora si sta svolgendo in Ucraina. Circa il conflitto nella ex-Iugoslavia, Martini aveva posto la domanda: sapremo tutti rinunciare a vincere? Sono dinamiche interiori e relazionali che non si improvvisano e richiedono una seria elaborazione interiore. Sul lungo periodo, il punto è di identificare le premesse che conducono alla violenza e assumerne la responsabilità. Il vangelo chiama questo cambiamento «conversione», che richiede una profonda revisione dei nostri modi di considerare l’altro e dei nostri stili di vita. Così Martini riformula lo slogan di allora: enduring freedom in enduring covenant. Richiama la tenacia che occorre per costruire relazioni solidali di reciproco aiuto, a partire da quanto ciascuno può fare nel quotidiano, nel proprio raggio di azione. Se qualcuno desiderasse ascoltare il discorso dalla viva voce di Martini, lo può trovare sul nostro sito come podcast”.

In questo anno particolare per la Fondazione quali iniziative avete in programma?

“Questi anniversari sono l’occasione per fare meglio conoscere il pensiero, la figura e l’attività di padre Martini. Desideriamo trovare vie per trasmettere il patrimonio che abbiamo ricevuto da lui anche alle giovani generazioni. Per questo, procediamo nella pubblicazione organica dei suoi testi e interventi nell’Operaomnia, e rendiamo disponibili volumi che non sono più in circolazione. Tra le iniziative più recenti vorrei ricordare quella rivolta alle scuole, che propone in formato digitale materiali utilizzabili per i programmi di educazione civica, e i podcast, che permettono di seguire anche dal cellulare discorsi e interventi di Martini dalla sua viva voce. Stiamo anche elaborando percorsi di ascolto attraverso la musica elettronica, a partire da testi biblici: un connubio finora mai realizzato. Tutti i materiali sono accessibili sul sito della Fondazione”.