"L'esercito ha bruciato centinaia di case nel nord del Myanmar"

L'esercito birmano ha bruciato centinaia di edifici durante un raid di tre giorni nella regione settentrionale di Sagaing, secondo quanto riferito da residenti e media locali, come riporta l'Ansa.



La regione di Sagaing è stata teatro di pesanti combattimenti e sanguinose rappresaglie dal colpo di Stato militare del Myanmar nel 2021. Una "Forza di difesa popolare" locale si scontra regolarmente lì con le truppe della giunta al potere. Secondo gli analisti, questa milizia ha sorpreso l'esercito con la sua efficacia e l'esercito ha ripetutamente effettuato attacchi aerei a sostegno delle truppe di terra.



Secondo residenti e media locali, la scorsa settimana i soldati hanno dato fuoco a centinaia di case in tre giorni nei villaggi di Kinn e Ke Taung. Il raid è iniziato il 26 maggio. I soldati hanno fatto irruzione nei villaggi sparando in aria, spaventando i residenti, ha detto un residente in condizione di anonimato.



"La mattina dopo abbiamo visto il fumo salire dal nostro villaggio prima che se ne andassero", ha detto. "Più di 200 case sono state completamente bruciate. La mia è stata completamente distrutta, rimangono solo le fondamenta di cemento", ha aggiunto. Le immagini riprese da un drone, ottenute da AFP, mostrano colonne di fumo che salgono dai villaggi in questione, situati sulle rive del fiume Chindwin.