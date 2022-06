L'Eurogruppo dà l'ok alla Croazia nella zona euro dal 1 gennaio 2023

L'Eurogruppo ha approvato l'ingresso della Croazia nell'euro dal primo gennaio 2023. I ministri delle Finanze dell'Eurozona, riuniti a Lussemburgo, hanno concordato con le valutazioni positive di inizio giugno della Commissione Ue e della Bce e hanno ritenuto che Zagabria rispetti tutti i criteri di convergenza necessari. La decisione finale dell'Ecofin è attesa per il 12 luglio.

"Sono molto lieto di annunciare che l'Eurogruppo ha concordato oggi che la Croazia soddisfa tutte le condizioni necessarie per adottare l'euro. Si tratta di un passo fondamentale nel cammino della Croazia per diventare il 20esimo membro della nostra zona euro e un segnale forte per l'integrazione europea. Desidero rendere omaggio al governo croato per il suo impegno e per il duro lavoro svolto negli ultimi anni, in circostanze particolarmente difficili, al fine di raggiungere questo risultato" ha dichiarato il presidente dell'eurogruppo Paschal Donohoe.

La Croazia è un paese di 3,9 milioni di abitanti, entrato nell'Unione europea appena nove anni fa, nel 2013. L'arrivo della Croazia nella zona euro giungerebbe otto anni dopo il più recente allargamento dell'unione monetaria, nel 2015, quando fu accolta la Lituania. Prosegue quindi l'espansione della zona euro verso gli ex paesi comunisti dell'Europa centro-orientale.