L'ex capitano della nazionale russa condanna l'invasione dell'Ucraina: "Ora temo per la mia vita"

L'ex capitano della nazionale di calcio russa, Igor Denisov, ha criticato pubblicamente l'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe russe in un'intervista al giornalista sportivo Nobel Arustamyan pubblicata su YouTube: lo riportano il Moscow Times, Meduza e altri media russi e internazionali.

L'ex calciatore della nazionale russa, Igor Denisov, ha ammesso di temere per la sua vita dopo le critiche mosse al suo Paese. "Non lo so, forse per queste parole mi metteranno in prigione o mi uccideranno, ma vi racconto i fatti", ha detto il 38enne. "Per me, questa guerra è una catastrofe, un orrore completo ma dico le cose come sono", ha affermato Denisov.