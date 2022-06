L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein accusato di violenza sessuale in Gran Bretagna

Harvey Weinstein, il 70enne ex produttore cinematografico condannato negli Stati Uniti a 23 anni per violenza sessuale ed abusi nei confronti di alcune donne, ora è stato incriminato anche dalla magistratura britannica per un'aggressione sessuale avvenuta a Londra nell'agosto del 1996.

"Le accuse sono state autorizzate contro Weinstein, a seguito della revisione delle accuse raccolte dalla Metropolitan Police nella sua inchiesta", ha dichiarato la procuratrice Rosemary Ainslie. La polizia britannica in precedenza aveva riferito che stava indagando su molteplici accuse di aggressione sessuale contro Weinstein. A differenza di altri Paesi, il Regno Unito non prevede una prescrizione per stupro o aggressione sessuale.

Si aggiunge così un nuovo procedimento contro l'ex potentissimo fondatore di Miramax - accusato la prima volta di aggressioni e violenze sessuali in un'inchiesta di The New Yorker, che diede l'inizio al movimento “me too” - che, dopo la condanna a New York, recentemente confermata in appello, ora è sotto processo anche a Los Angeles. Weinstein è in carcere in California, dove attende un nuovo processo per presunte aggressioni sessuali che gli muovono dieci donne.

Intanto Weinstein ha intentato una causa al tribunale di New York contro Fiat Chrysler negli Stati Uniti, parte di Stellantis, chiedendo 5 milioni di dollari di risarcimento per un incidente con una Jeep del 2019. Weinstein afferma di essere stato alla guida di una Jeep Chrysler il 17 agosto 2019 quando cercò di evitare un cervo e il veicolo non frenò, causando il ribaltamento dell'auto nonché "lesioni catastrofiche e paralizzanti, oltre a forti dolori e sofferenze continue". Ha subito un intervento chirurgico alla schiena nel dicembre 2019, secondo gli avvocati, ed è apparso fisicamente indebolito durante il processo, spostandosi spesso con un deambulatore.

L'accusa a alla casa automobilistica è di prodotto difettoso, negligenza del produttore, violazione della garanzia, negligenza del proprietario. Stellantis in una nota ha affermato che "intende difendere con forza il proprio prodotto da queste accuse".