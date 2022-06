L'Iran spegne le telecamere di sorveglianza dell'Aiea nei suoi siti nucleari

Alcune telecamere di sorveglianza del sistema di monitoraggio dell'arricchimento (Olem), poste nei siti nucleari iraniani dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica per misurare il livello di arricchimento dell'uranio, saranno rimosse oggi. Lo rende noto un comunicato dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran.

Due le telecamere che saranno spente. "L'Iran finora ha avuto un'ampia cooperazione con l'Aiea, ma l'agenzia non solo è stata ingrata, ma ha considerato la buona volontà dell'Iran come un dovere", si legge nella dichiarazione, citata dalla tv. "Le due telecamere erano state posizionate oltre l'ambito delle misure di salvaguardia. Oltre80 delle altre telecamere dell'Aiea continueranno a funzionare".

La mossa di Teheran avviene contemporaneamente alla riunione del Board dei governatori dell'Aiea, dove è stata inoltrata una bozza di risoluzione di Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Germania contro le attività nucleari dell'Iran.