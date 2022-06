Lo 'Ius scholae' oggi in aula alla Camera, è atteso da un milione di ragazzi

Oggi pomeriggio l'Aula della Camera si troverà a discutere del cosiddetto 'ius scholae', una proposta di legge sulla cittadinanza per i figli degli immigrati. Il testo punta a riconoscere il ruolo della scuola consentendo a quasi un milione di ragazzi under 18 (nati in Italia o arrivati entro i 12 anni) la possibilità di chiedere la cittadinanza italiana dopo aver frequentato "almeno 5 anni di scuola". Dare ai ragazzi la cittadinanza anche prima della maggiore età mette d'accordo tutto il centrosinistra, ma ha diviso il centrodestra: ieri nel voto della commissione Affari costituzionali che ha approvato il mandato al relatore Giuseppe Brescia, la Lega ha votato contro il testo insieme a Fdi. Forza Italia si, Annagrazia Calabria ha votato contro e Renata Polverini a favore.

Lega e Fratelli d'Italia si sono opposti in ogni modo: la cittadinanza "non è un biglietto a premi" e "si decide a 18 anni", ha detto Matteo Salvini, mentre per Fdi si tratta di "uno ius soli mascherato". "Nel testo unico Pd-M5s la manifestazione di volontà è dei genitori stranieri e non dei ragazzi, il minore non è neppure ascoltato o considerato, ma diventa uno strumento per un lasciapassare alla cittadinanza facile" dicono i deputati di Fdi Emanuele Prisco e Augusta Montaruli.

È stato un percorso durato anni, ricco di attese e di speranze per centinaia di migliaia di ragazzi e ragazze che da italiani a tutti gli effetti non ne avevano il riconoscimento ufficiale. Anni anche di polemiche e di rimandi, nella scorsa legislatura si provò a sostituire la legge attuale, basata sullo 'ius sanguinis', con quella dello 'ius soli'; prima ancora, nel 2019, venne proposto il cosiddetto 'ius culturae', molto simile all'attuale proposta di legge.

Lo 'ius scholae' è in pratica la stessa: un minore potrà acquistare su richiesta la cittadinanza se abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e abbia frequentato regolarmente per almeno 5 anni uno o più cicli scolastici. "È un passo importante e positivo: tra le tante leggi inadeguate e fuori dal tempo che è urgente cambiare c'è sicuramente questa", commenta Riccardo Magi, deputato e presidente di Più Europa.

"Siamo riusciti, nonostante le difficoltà e l'ostruzionismo di Lega e FdI, a fare un importante passo avanti. La strada è ancora lunga, ma la direzione è quella giusta" dichiara il deputato democratico Matteo Mauri, responsabile Pd per le politiche sulla cittadinanza.