L'olimpionica Lasitskene attacca Bach: ha creato un'altra guerra

“Lei dice di aver chiesto di sospendere gli atleti russi a causa delle preoccupazioni sulla nostra sicurezza, ma non è vero. I tennisti russi che giocano in tutto il mondo lo dimostrano. I tifosi amano gli atleti non perché della loro nazionalità o cittadinanza, ma per quello che mostrano alle gare. Qualsiasi decisione presa dovrebbe portare risultati, ma quello che lei ha fatto non è stato fermare la guerra, anzi, ne ha dato vita a una nuova, attorno e dentro lo sport, impossibile da contenere".

“Mr. Bach, il mio nome è Maria Lasitskene. Sono la campionessa olimpica del salto in alto di Tokyo 2020 - è l'attacco sferzante della lettera -. Ma non sono sicura che lei mi conosca, perché dopo aver letto le sue dichiarazioni e le sue decisioni ho la forte impressione che lei sia più vicino ai politici e sempre più lontano dagli atleti e dello sport in generale”.

Nel salto in alto, le mie principali colleghe sono le ucraine. Non so come guardarle negli occhi o cosa dire

A proposito dell'invasione in Ucraina, Lasitskene non esita a prendere posizione: “Nel salto in alto, le mie principali colleghe sono le ucraine. Non so come guardarle negli occhi o cosa dire. Loro, i loro amici e le loro famiglie sperimentano ciò che nessun essere umano dovrebbe vivere. Sono certo che niente di tutto questo non sarebbe mai dovuto accadere. E qualsiasi argomento non può convincermi a cambiare questa opinione", ha detto pur senza mai citare la parola “guerra”.

"Ma lei non sa nulla di questo - ha aggiunto riferendosi a Bach -. Lei preferisce non sapere l'opinione degli atleti russi e di come loro vivono alla luce dei recenti fatti in Ucraina. Se lei avesse realmente avuto cura del destino degli atleti, non avrebbe mai chiesto di parlare apertamente di questi eventi, ma avrebbe provato a unire il mondo tramite lo sport. Invece ha scelto la soluzione più facile per lei, sospendendo tutti in funzione della cittadinanza”.