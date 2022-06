L'ologramma di Zelensky agli innovatori tech: "Sconfiggeremo l'Impero, come in Star Wars"

L'ologramma di Zelensky si è rivolto direttamente ai principali imprenditori tecnologici, investitori e leader aziendali ed ha spronato gli innovatori più influenti al mondo a donare risorse finanziarie e tecnologiche per dare il via alla ricostruzione dell'Ucraina. La presenza virtuale del presidente ucraino alle sei conferenze ha catturato l'attenzione sia dei partecipanti che dei relatori, ed ha visibilmente commosso il pubblico con le sue parole emozionali.

Grazie alla tecnologia olografica di Arht Media, il presidente ucraino è apparso simultaneamente sul palco di sei dei più grandi festival tecnologici d'Europa: Brilliant Minds di Stoccolma, il Forum dei fondatori di Londra, The Next Web di Amsterdam, Vivatech di Parigi, l'AI Summit alla London Tech Week, il SuperReturn Berlin, nonché al Dts di Dublino.

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, è intervenuto a sorpresa in alcune delle più grandi conferenze tecnologiche europee . E lo ha fatto, in tutte le occasioni, sotto forma di ologramma tridimensionale .

A Parigi, Zelensky ha usato riferimenti a Star Wars, paragonando la lotta del suo Paese contro l'invasione della Russia all'eterna lotta tra il bene e il male della saga cinematografica di George Lucas. Zelensky ha parlato a una folla di centinaia di esperti del settore dell'innovazione, in presenza a Vivatech, che l'Ucraina sta offrendo alle aziende tecnologiche un'opportunità unica per ricostruire il Paese come democrazia completamente digitale.

"E' insolito che presidenti o capi di governo utilizzino un ologramma per rivolgersi in pubblico, ma questo non è l'unico aspetto di Star Wars che stiamo mettendo in pratica", ha detto il presidente ucraino. "Sconfiggeremo anche l'Impero", ha poi aggiunto, mettendo sullo stesso piano le forze russe ed i cattivi di Star Wars.