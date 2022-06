5 anni fa l'incendio alla Grenfell Tower di Londra, si ricordano le 72 vittime

I nomi dei 72 uomini, donne, bambini che persero la vita in quella circostanza sono stati letti da esponenti di diverse confessioni religiose durante una cerimonia nell’Abbazia di Westminster.

Al termine della lettura i presenti hanno pronunciato all’unisono “Forever in our hearts”, per sempre nei nostri cuori, la frase che spicca su un cartellone in cima all’edificio di 24 piani a North Kensington.

Presenti alla cerimonia l’ex premier Theresa May, il sindaco di Londra Sadiq Khan, il ministro degli alloggi, Michael Gove, il sottosegretario alla sicurezza degli edifici Stephen Greenhalgh. La perdita e l’angoscia “sono ancora vive ed acute”, ha osservato il reverendo David Hoyle, decano di Westminster, parlando ai presenti, raccolti “nel rimpianto e nel dolore”.

“Qui - ha aggiunto - rinnoviamo il nostro impegno a ricordare coloro che abbiamo perso. Ci riuniamo come coloro che cercano giustizia e chiedono un nuovo impegno a garanzia della sicurezza delle nostre case, la sicurezza negli incendi”.

Da parte delle associazioni che riuniscono i parenti delle vittime e i superstiti è stata ribadita la necessità di fare giustizia, con la richiesta che siano incriminati i responsabili.

Come è emerso, il rogo è stato alimentato da pannelli infiammabili a basso costo installati sulla facciata dai gestori privati dell’ex edificio pubblico grazie a una normativa anti-incendi carente e sulla scia di una serie di allarmi precedenti ignorati.

Mentre è in corso un’indagine penale sul disastro, la polizia di Londra ha affermato che non sarà avviato alcun procedimento penale fino a quando l’inchiesta pubblica non sarà terminata.

Tanti gli eventi commemorativi nel corso della giornata: alle 14 è stato osservato il silenzio per 72 secondi presso il centro commerciale Westfield, prima della lettura dei nomi delle vittime.

Nel pomeriggio, le corde attorno alla torre a North Kensington sono state rimosse in modo che i sopravvissuti, le persone in lutto e i gruppi della comunità hanno potuto riunirsi alla base dell'edificio e hanno deposto fiori e ghirlande.

In serata, i vigili del fuoco provenienti da tutto il paese formeranno una guardia d'onore mentre i membri della comunità prenderanno parte a una passeggiata silenziosa a partire dalla base della torre.